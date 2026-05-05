Трамп признал, что Киев продолжает терять территории

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Украина теряет территории, признал президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«Знаете, они (Украина — Прим. ред.) теряют территории», — сказал Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News.

Он назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.

Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно.

О назвал Зеленского «хитрецом» и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта.

В то же время он выступил с утверждением, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое США продают НАТО на деньги европейцев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

