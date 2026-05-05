«Это удар для Берлина»: западные СМИ — о решении Трампа вывести часть войск из Германии

Западные СМИ активно комментируют заявление президента США Дональда Трампа о грядущем выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Как отмечает Time, решение было обнародовано на фоне ссоры главы Белого дома с канцлером ФРГ. По данным Reuters, Белый дом отменил план администрации Байдена по размещению в Германии батальона с дальнобойными ракетами «Томагавк». The New York Times пишет о важности «американской военной экосистемы» в ФРГ, а CNN называет нынешние разногласия в НАТО самой серьёзной угрозой для Европы.