«Это удар для Берлина»: западные СМИ — о решении Трампа вывести часть войск из Германии

Западные СМИ активно комментируют заявление президента США Дональда Трампа о грядущем выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Как отмечает Time, решение было обнародовано на фоне ссоры главы Белого дома с канцлером ФРГ. По данным Reuters, Белый дом отменил план администрации Байдена по размещению в Германии батальона с дальнобойными ракетами «Томагавк». The New York Times пишет о важности «американской военной экосистемы» в ФРГ, а CNN называет нынешние разногласия в НАТО самой серьёзной угрозой для Европы.
Заявление Дональда Трампа о грядущем выводе 5 тыс. военных из Германии вызвало бурную реакцию в западных СМИ.
По выражению обозревателя журнала Time, решение Белого дома «потрясло европейских союзников Америки». В публикации отмечается, что это может быть лишь началом гораздо более масштабного сокращения военного присутствия США в Европе.
«Мы собираемся значительно сокращать (численность американских военных в Европе. — RT), — цитирует Time президента США. — И мы выводим гораздо больше, чем 5 тыс. человек».
В пятницу, 1 мая, Пентагон заявил, что решение о частичном выводе войск было принято после «тщательного анализа расстановки сил», передаёт Time, однако озвучено это решение было на фоне «напряжённости» между США и их давними европейскими союзниками.
После отказа некоторых стран НАТО от участия в войне против Ирана Трамп назвал их «бесполезными» и «трусливыми», а в прессе появились сообщения, что Пентагон изучает способы «наказать» союзников, напоминает издание. Что же касается американо-германских отношений, канцлер ФРГ Фридрих Мерц вызвал гнев Трампа своим заявлением, что Вашингтон «унижен» затянувшимся конфликтом с Тегераном, пишет Time.
«Сокращение американского военного присутствия в Европе только начинается».
Тем временем Reuters приводит реакцию Мерца на заявление о грядущем сокращении американского контингента. По словам канцлера, между его замечаниями в адрес США и частичным выводом войск «нет никакой связи».
Мерц также заявил, что готов работать с Соединёнными Штатами, несмотря на несовпадение мнений по некоторым вопросам, передаёт агентство.
Как сообщает Reuters, заявление Трампа также было воспринято как отмена плана администрации Джо Байдена по размещению в Германии американского батальона с ракетами большой дальности «Томагавк».
«Это удар для Берлина, который настаивал на этом шаге как на мощном средстве сдерживания России, пока европейцы сами разрабатывают подобное оружие», — говорится в статье.
По словам Мерца, этот план никогда не вызывал энтузиазма у Трампа, а США в данный момент не готовы передавать своим союзникам некоторые системы вооружения.
«Если я не ошибаюсь, у самих американцев в данный момент их недостаточно», — пояснил канцлер ФРГ.
«Военная экосистема».
Со своей стороны, The New York Times (NYT) напоминает, что военные США присутствуют в Германии с 1945 года, причём это одна из крупнейших группировок американских войск за рубежом.
«США выведут из Германии 5 тыс. военнослужащих. Но останется гораздо больше».
По информации Центра данных о личном составе Министерства обороны США, в ФРГ на постоянной основе находится более 36 тыс. действующих американских военнослужащих — это больше, чем в любом другом иностранном государстве, за исключением Японии, пишет NYT.
Как отмечается в материале, пять из девяти европейских гарнизонов армии США и примерно половина американских военных, размещённых в Европе, находятся именно в Германии.
«Из своей штаб-квартиры в Штутгарте (Европейское командование Вооружённых сил США. — RT) контролирует выполнение многих задач, в том числе отвечает за координацию поставок оружия на Украину», — рассказывает обозреватель NYT.
Там же, в Штутгарте, находится штаб-квартира Африканского командования США, уточняет издание. Кроме того, NYT отмечает важность «американской военной экосистемы» в ФРГ, в частности, для создания рабочих мест.
Недовольство в Вашингтоне.
Решение о частичном выводе американских войск из Германии встревожило республиканцев в конгрессе США, сообщает The Guardian.
Республиканцы, возглавляющие комитеты по вооружённым силам в сенате и палате представителей, сенатор Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, опубликовали в субботу совместное заявление, в котором говорится: «Любое сокращение численности войск должно осуществляться в координации с конгрессом и союзниками».
В том же документе Уикер и Роджерс осыпали Германию похвалами за увеличение расходов на оборону, а также предоставление баз и воздушного пространства для поддержки операции «Эпическая ярость», передаёт британское издание.
Вместо того чтобы совсем выводить войска с континента, республиканцы порекомендовали Белому дому «переместить этих 5 тыс. американских военнослужащих на восток», чтобы «сохранить мощный фактор сдерживания в Европе», говорится в материале.
«Республиканцы “обеспокоены”, после того как Трамп пригрозил вывести больше американских военных из Германии».
Как сообщает журнал Time, Уикер и Роджерс выразили мнение, что решение Трампа может послать «неправильный сигнал Путину» на фоне продолжающегося украинского конфликта.
«Вызов европейской безопасности».
Помимо сокращения американского военного присутствия Европу ждут задержки с поставками вооружений американского производства, «поскольку США заняты пополнением собственных запасов оружия, использованного во время войны в Иране», пишет Time.
«В число стран, ожидающих задержек, входят Великобритания, Польша и Литва», — сообщает журнал со ссылкой на источники.
По словам автора статьи, промедление с поставками «усиливает опасения по поводу нехватки у Украины ракетных систем американского производства, используемых против России». Украина уже столкнулась с нехваткой зенитных ракетных комплексов Patriot и дорогостоящих боеприпасов к ним, а теперь предстоят проблемы и с боеприпасами для ракетных систем HIMARS и NASAMS, добавляет журнал со ссылкой на публикацию Financial Times.
Зависимость Европы от американского оружия беспокоит и аналитиков CNN.
«Исторически сложилось так, что почти 80% закупок совершалось за пределами (Евросоюза. — RT), главным образом в США», — подчёркивается в материале.
«Уход 5 тыс. американских военнослужащих из Германии — лишь малая часть проблемы, с которой столкнулась Европа».
CNN рассматривает рост противоречий между Вашингтоном и его союзниками как «вызов» европейской безопасности.
«Почти ни одна неделя не проходит без новой размолвки между администрацией Трампа и Европой. Но за год, который был отмечен крупными спорами по поводу пошлин, угрозами президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию и разногласиями по поводу помощи Украине, самой серьёзной угрозой для Европы стал нынешний трансатлантический раскол по линии НАТО», — говорится в статье.
По словам стратега Пентагона, заместителя военного министра по политическим вопросам Элбриджа Колби, в новом решении Вашингтона «нет ничего антиевропейского»: США лишь хотят сосредоточиться на вызовах, «где только американская мощь может сыграть решающую роль», то есть в Азии и в Западном полушарии, а европейским странам придётся «взять на себя главную ответственность за оборону Европы».
Однако, как отмечает автор статьи, некоторые члены альянса рассматривают заявление Трампа как «яркий пример односторонних действий США» и сетуют на «утрату солидарности».