Эксперт Степанов оценил высказывания ВС Финляндии о невозможности сбить БПЛА

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Заявление финского военного ведомства об отсутствии возможности сбивать беспилотники над территорией страны может говорить о договоренностях с Украиной, которые касаются доступа дронов ВСУ к воздушному пространству республики. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Любое независимое государство при нарушении воздушного пространства включает необходимые механизмы и уничтожает любые объекты, которые несут боевые части и которые гипотетически могут нанести поражение по объектам внутри страны. Следовательно, эти слова финских военных говорят о том, что есть негласные договоренности с киевским режимом, где Финляндия не просто обеспечивает доступ к своей территории, но и, возможно, оказывает содействие в навигации и в донаведении ударных систем», — отметил Степанов.
Он указал на то, что на территории Финляндии на регулярной основе действуют как разведывательные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, так и стратегические разведывательные дроны, «которые обеспечивают мониторинг не только воздушного пространства, но и всей прилегающей территории Северо-Запада России». «Они де-факто являются прямыми соучастниками террористических атак по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, Вооруженные силы (ВС) Финляндии окончательно расписались в отсутствии суверенитета в сфере безопасности. «Если у Финляндии нет собственных ресурсов для контроля воздушного пространства и уничтожения общественно опасных объектов, то Российская Федерация всегда может оказать соответствующую помощь», — добавил Степанов.
Ранее телерадиокомпания Yle со ссылкой на ВС Финляндии сообщила о невозможности финских военных сбивать беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство страны, из-за близости к границе с Россией.