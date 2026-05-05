Политолог рассказал о ситуации в Венесуэле после январских событий

Жизнь в Венесуэле после событий 3 января, связанных с вывозом президента Николаса Мадуро из страны, характеризуется сочетанием экономического оживления и политической нестабильности, заявил политолог Висенте Кинтеро в эфире Радио РБК.
По его словам, на фоне произошедшего в стране ощущается как экономическое расширение, так и общественное напряжение, связанное с неопределенностью дальнейшего политического курса.
Кинтеро отметил, что одним из факторов изменений стало увеличение объема наличных средств в обращении, в том числе долларов, после частичного смягчения санкционного давления.
Он добавил, что жители фиксируют рост социальных выплат и увеличения расходов, что отражается на уровне потребления и повседневной экономической активности.
При этом, по его словам, часть населения продолжает ожидать возвращения Мадуро, а политическая ситуация сопровождается давлением со стороны оппозиции и внешних игроков, настаивающих на проведении выборов.
Исполняющая обязанности президента Делси Родригес, как отмечается, находится под постоянным внешнеполитическим и внутренним давлением на фоне сохраняющейся неопределенности в стране.
Эксперты указывают, что экономическая динамика в Венесуэле остается зависимой от внешних решений по санкциям, а устойчивость текущих улучшений во многом связана с политической обстановкой и международными отношениями.
Читайте также: «Это провал»: финский политик раскритиковал итоги саммита ЕПС.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.