Гатилов заявил об угрозах для России из-за появления ядерного оружия в Финляндии

Постпред России при ООН сообщил о рисках расширения ядерного присутствия в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Возможное разрешение неядерными странами Европы, включая Финляндию, на размещение ядерного оружия на своей территории создает угрозу для безопасности России. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Нахождение ядерного оружия на территории неядерных государств Европы, включая в перспективе Финляндию, безусловно, создает риски для национальной безопасности нашего государства», — сказал дипломат «Известиям».

Гатилов напомнил, что Россия неоднократно призывала к выводу американского ядерного оружия из Европы и демонтажу соответствующей инфраструктуры. По его словам, вероятность появления ЯО у неядерных стран ЕС увеличивается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы Финляндии легализовать ввоз и складирование ядерного вооружения являются конфронтацией.

Как заверял президент Александр Стубб, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории. Он подчеркивал, в Хельсинки оно не появится.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше