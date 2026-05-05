Гатилов заявил об угрозах для России из-за появления ядерного оружия в Финляндии

«Нахождение ядерного оружия на территории неядерных государств Европы, включая в перспективе Финляндию, безусловно, создает риски для национальной безопасности нашего государства», — сказал дипломат «Известиям».
Гатилов напомнил, что Россия неоднократно призывала к выводу американского ядерного оружия из Европы и демонтажу соответствующей инфраструктуры. По его словам, вероятность появления ЯО у неядерных стран ЕС увеличивается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы Финляндии легализовать ввоз и складирование ядерного вооружения являются конфронтацией.
Как заверял президент Александр Стубб, что никто не предлагал Финляндии размещать ядерное оружие на своей территории. Он подчеркивал, в Хельсинки оно не появится.