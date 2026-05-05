Владимир Зеленский назвал несерьёзной идею о перемирии с Россией на День Победы в Великой Отечественной войне.
«Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьёзно. У нас праздников нет», — цитирует главу киевского режима «Новости.Live».
При этом Зеленский заявил, что Украина вводит режим тишины в ночь с 5 на 6 мая.
В Минобороны России заявили, что 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы.
Россия, как говорится в заявлении оборонного ведомства, рассчитывает, что Украина последует её примеру.
Также подчёркивается, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по столице Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.