Посольство РФ опровергло сообщения в соцсетях о прибытии на Кубу АПЛ «Казань»

ГАВАНА, 5 мая. /ТАСС/. Посольство РФ на Кубе назвало не соответствующими действительности распространяемые в соцсетях сообщения о прибытии в порт Гаваны российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Казань», отметив, что публикуемые фото датируются июлем 2024 года, когда на Кубу приходили с визитом корабли ВМФ России.
«Хотя нам бы очень хотелось, чтобы это было правдой, мы с сожалением сообщаем нашим подписчикам, что распространяемые в социальных сетях сообщения о якобы прибытии в бухту Гаваны российской атомной подводной лодки не соответствуют действительности», — говорится в сообщении диппредставительства в его Telegram-канале.
«На самом деле — это фотографии, сделанные во время визита военно-морского отряда на Кубу в июле 2024 года», — подчеркивается в публикации. В посольстве напомнили о необходимости при публикации материалов обращаться к официальным источникам информации.
Корабли Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань» посетили Кубу с визитом в июле 2024 года.