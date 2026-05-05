Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Галеотти усомнился в прогнозах ЕС о кризисе в РФ

Британский политолог Марк Галеотти заявил, что утверждения о возможном перевороте в России не подтверждаются фактами и не соответствуют текущей ситуации, сообщает издание Spectator.

Британский политолог Марк Галеотти заявил, что утверждения о возможном перевороте в России не подтверждаются фактами и не соответствуют текущей ситуации, сообщает издание Spectator.

В публикации отмечается, что, по мнению эксперта, часть европейских структур и украинская сторона продолжают рассчитывать на внутренний кризис в России как фактор, способный повлиять на ход конфликта.

Галеотти указывает, что в ряде случаев в Европе распространяются оценки о вероятности смены власти в Москве при участии военных, однако такие заявления, по его словам, не имеют достаточных оснований.

Эксперт также считает, что подобные прогнозы могут формироваться без комплексного анализа текущей обстановки и используются для поддержания политической повестки внутри европейских стран.

В материале подчеркивается, что ожидания быстрого внутреннего кризиса в России не находят подтверждения в реальной динамике политических процессов.

Отдельно отмечается, что дискуссии о возможных сценариях развития ситуации в России продолжаются в экспертной среде Европы, однако оценки и прогнозы по этому вопросу существенно различаются и остаются предметом споров.

Читайте также: Политолог рассказал о ситуации в Венесуэле после январских событий.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше