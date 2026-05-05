Британский политолог Марк Галеотти заявил, что утверждения о возможном перевороте в России не подтверждаются фактами и не соответствуют текущей ситуации, сообщает издание Spectator.
В публикации отмечается, что, по мнению эксперта, часть европейских структур и украинская сторона продолжают рассчитывать на внутренний кризис в России как фактор, способный повлиять на ход конфликта.
Галеотти указывает, что в ряде случаев в Европе распространяются оценки о вероятности смены власти в Москве при участии военных, однако такие заявления, по его словам, не имеют достаточных оснований.
Эксперт также считает, что подобные прогнозы могут формироваться без комплексного анализа текущей обстановки и используются для поддержания политической повестки внутри европейских стран.
В материале подчеркивается, что ожидания быстрого внутреннего кризиса в России не находят подтверждения в реальной динамике политических процессов.
Отдельно отмечается, что дискуссии о возможных сценариях развития ситуации в России продолжаются в экспертной среде Европы, однако оценки и прогнозы по этому вопросу существенно различаются и остаются предметом споров.
