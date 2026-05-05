Большая часть захваченной иранской нефти отправляется в США, заявил Трамп

В то же время член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хезриан заявлял ранее, что Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США: поставки не только не остановились, но стали больше, чем до конфликта, особенно за прошедшие две недели.