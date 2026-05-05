В Саратовской области отменили ракетную опасность

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Саратовской области, сообщили жителям региона через систему информирования РСЧС.
Сообщения о ракетной опасности на территории Саратовской области пришли жителям во вторник в 00.09 мск. Сообщение от отбое пришло в 02.14 мск.
«Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области!», — говорятся в сообщении в приложении МЧС России.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше