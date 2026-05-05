В Саратовской области отменили ракетную опасность

На территории Саратовской области отменили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 5 мая — РИА Новости. Режим ракетной опасности отменен на территории Саратовской области, сообщили жителям региона через систему информирования РСЧС.

Сообщения о ракетной опасности на территории Саратовской области пришли жителям во вторник в 00.09 мск. Сообщение от отбое пришло в 02.14 мск.

«Внимание! Отбой ракетной опасности на территории Саратовской области!», — говорятся в сообщении в приложении МЧС России.

