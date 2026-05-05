В Соединённых Штатах считают, что Украина не продержится в конфликте с Россией длительный срок без помощи со стороны других государств.
Об этом сообщает Foreign Policy, ссылаясь на диписточник.
«Когда я разговариваю с американскими чиновниками, они видят Украину как страну, которая не сможет выжить один или два дня без международной поддержки», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору сказал, что задержки поставок американского вооружения Киеву вызваны резкими высказываниями Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа.