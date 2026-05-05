Находящийся в Иране обогащенный уран может быть непригодным, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что находящийся в Иране обогащенный уран уже может быть непригодным для использования, однако все равно требует его передачи Соединенным Штатам.
«С точки зрения ценности, он (обогащенный уран в Иране — ред.) не представляет большой важности. Вероятно, его нельзя использовать. Возможно, они даже не смогут его извлечь… Они должны его вернуть», — заявил Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Телеканал Al Jazeera 3 мая сообщил со ссылкой на источники, что Иран предложил США план по установлению долгосрочного мира, который в числе прочего предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6% в соответствии с «принципом нулевого хранения».
Позднее в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan Трамп назвал предложение Ирана «неприемлемым».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.