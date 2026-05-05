Трамп вновь заявил, что США могут подвести к Кубе авианосец Abraham Lincoln

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп вновь заявил, что США могут перебросить к берегам Кубы авианосец USS Abraham Lincoln.
«Возможно, по пути назад из Ирана, когда мы покончим с этим, ведь это нужно делать поочередно, мы остановим авианосец Abraham Lincoln в паре сотен ярдов (около 180 м — прим. ТАСС) от берега и посмотрим, как они захотят что-нибудь сделать», — заявил он в интервью телеканалу Salem News Channel.
По версии американского лидера, Куба «сейчас разорена». «Будет честью освободить ее», — утверждал он. 1 мая Трамп заявил, что США намерены «практически немедленно» взять под контроль Кубу, подведя к побережью упомянутый авианосец.
Лидер США Дональд Трамп 5 марта заявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.