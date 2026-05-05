В Кривом Роге сотрудники ТЦК не отпустили мобилизованного на похороны матери

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) отказались отпустить недавно мобилизованного молодого украинца на похороны его матери. Об этом сообщает издание «Страна».

Источник: Life.ru

Сотрудники ТЦК не отпустили мобилизованного украинца на похороны матери. Видео © Telegram / «Страна».

Согласно данным журналистов, парня призвали в Вооружённые силы Украины (ВСУ) всего за сутки до траурной церемонии. Родственники и знакомые обратились к военкомам с просьбой отпустить бойца проводить мать в последний путь.

«Люди просят отпустить его хотя бы с конвоем», — говорится в материале.

В распоряжении издания оказалось видео с места событий. На кадрах видно, как похоронная процессия подъехала к зданию ТЦК. Собравшиеся умоляют выпустить единственного сына на похороны, однако представитель военкомата остаётся непреклонным.

Также ранее в Сарненском районе Ровненской области произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования. По данным полиции, 3 мая у села Чудель сотрудники ТЦК применили физическую силу к 17-летнему юноше. Парень передвигался на мотоцикле вместе с приятелем, когда их остановили представители военкомата. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом. Друг несовершеннолетнего сумел скрыться.

