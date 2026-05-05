Священник рассказал, за кого можно молиться 9 мая

Иерей Цех: 9 мая молятся о погибших в Отечественной войне и в других конфликтах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В храмах Русской православной церкви в День Победы молятся за воинов, погибших во время Великой отечественной войны, но можно помолиться и об участниках других конфликтов — усопших и живых, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.

«Традиционно 9 мая мы поминаем всех воинов, которые погибли, защищая нашу отчизну во время Великой отечественной войны, и гражданских — жертв войны. Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас», — сказал отец Артемий.

Так, по его словам, в День Победы в храмах совершают поминовение усопших воинов «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Также во время литургии произносят прошения «о вождех и воинах…», а после — совершают благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне.

«Духовенство нашего храма ездит по соседним деревням, совершает панихиды у обелисков погибшим в Великой Отечественной войне. И, конечно, мы ежедневно, не только 9 мая, молимся о воинах СВО. Также наши священники духовно окормляют филиал госпиталя МО им. Бурденко. А еще при храме есть патриотическое движение “Ника”: вяжем антидроновые сети, шьем тактические носилки, собираем гумпомощь и отправляем на фронт. Каждый может принять участие в этой работе», — заключил собеседник агентства.