Kauno diena: в Литве заявили о полном разрушении железных дорог в стране

Глава профсоюза железнодорожников республики отметил, что отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены «работать по 24 часа в сутки».

ВИЛЬНЮС, 5 мая. /ТАСС/. Литовский профсоюз железнодорожников заявил о полном разрушении железнодорожной инфраструктуры страны. Об этом сообщило издание Kauno diena.

«Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена, и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать раньше — за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать годами», — цитирует издание председателя профсоюза Станислава Федаравичюса.

По его словам, отрасль испытывает острую нехватку сотрудников, из-за чего люди вынуждены «работать по 24 часа в сутки».

3 мая государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») проинформировала, что движение транзитных поездов через литовскую территорию на калининградском направлении остановлено из-за аварии на железной дороге. С рельсов в Каунасском районе сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Никто не пострадал. Днем ранее на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем.

