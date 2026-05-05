Kauno diena: в Литве заявили о полном разрушении железных дорог в стране

3 мая государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») проинформировала, что движение транзитных поездов через литовскую территорию на калининградском направлении остановлено из-за аварии на железной дороге. С рельсов в Каунасском районе сошли следовавший из Дуйсбурга локомотив и несколько товарных вагонов, перевозивших метанол. Никто не пострадал. Днем ранее на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем.