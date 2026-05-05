Трамп считает, что НАТО не придет на помощь США в случае крупного конфликта

Американский лидер заявил, что «лучше ладить с Китаем, чем драться» с ним.

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, НАТО не придет на помощь Вашингтону, если тот будет участвовать в крупном военном конфликте.

«Если нам придется быть в большом [конфликте] или даже еще более крупном, я не думаю, что они [НАТО] будут с нами», — сказал он в интервью телеканалу Salem News.

Упомянув свой предстоящий визит в Китай, Трамп уточнил, что предпочитает иметь с Пекином хорошие отношения. «У нас очень крепкие отношения, и я считаю, что лучше ладить с Китаем, чем драться с Китаем, и они думают так же», — сказал президент США.

