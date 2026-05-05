Человек пострадал в Чувашии при атаке ВСУ

Один человек пострадал в Чувашии в результате ночной атаки со стороны украинских боевиков.
Об этом заявил глава республики Олег Николаев.
«К сожалению, уточненная информация подтверждает наличие одного пострадавшего в результате ночной атаки. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил он.
Ранее Николаев сообщил, что украинские войска в ночное время атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, никто не пострадал.
По информации SHOT, торговый центр пострадал в результате атаки украинской армии по Чебоксарам.