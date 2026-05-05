ТАСС: наемники ВСУ жалуются на «чуму» у украинских солдат

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Иностранные наемники ВСУ жалуются в интернете на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем. Некоторые из военнослужащих прозвали это «чумой», выяснил ТАСС в ходе анализа сообществ иностранных наемников в социальных сетях.
Иностранный наемник выложил видео в сообществе, где на его фоне слышны сильный кашель и чихания. «Командир разместил меня в одном доме с украинскими военнослужащими. Как же я устал от этого», — подписал свое видео военнослужащий, уточнив, что его раздражает постоянно «чумное» состояние украинских солдат.
Другой наемник присоединился к негодованию, так же указав на «чуму» в ВСУ. Свыше 20 иностранных солдат под публикацией тоже назвали активно распространяющиеся болезни у украинцев «чумой». «Из-за них я не ношу ничего в аптечке, кроме антибиотиков», — рассказал англоязычный военнослужащий.
В начале апреля командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов с позывным Перун заявил, что подавляющее число новобранцев в штурмовых полках имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом и туберкулезом открытой формы.
В конце марта на Украине развернулся скандал из-за высокой смертности от болезней в одном из полков Вооруженных сил Украины. Сразу несколько военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» умерли от пневмонии, их семьи заявили о несвоевременном оказании медицинской помощи и беспорядке в части, сообщала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она называет подразделение «одним из ручных полков» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее данным, в таких полках «самая высокая смертность в ВСУ по очень разным причинам».
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Как отмечал украинский депутат Дмитрий Разумков, на этом фоне военкоматы пополняют вооруженные силы за счет инвалидов, ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом.