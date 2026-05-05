Украинские войска усилили позиции у границы с Приднестровьем.
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
По информации украинского издания, ВСУ установили «зубы дракона», колючую проволоку и соорудили траншеи.
«Также там установлены мины», — говорится в публикации.
Ранее признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что Украина способна захватить Приднестровье.
Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сказал, что украинское руководство из-за провалов на фронте может попробовать устроить информационную провокацию в Приднестровье.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.