Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпин, которая запланирована на 14−15 мая в Пекине.
Об этом американский лидер сообщил в ходе выступления в Белом доме на мероприятии с участием представителей малого бизнеса. По его словам, переговоры с китайским руководством станут важным этапом двустороннего диалога.
Трамп также заявил, что США активно развивают технологии в сфере искусственного интеллекта и, по его оценке, опережают Китай в этом направлении.
Он охарактеризовал отношения между странами как соперничество, но отметил, что рассчитывает на конструктивный характер предстоящих контактов.
Визит в Китай станет одной из ключевых зарубежных поездок президента США в ближайшее время и пройдет на фоне продолжающейся конкуренции двух стран в экономике и технологиях.
В ходе переговоров стороны могут обсудить вопросы торговли, технологического сотрудничества и международной безопасности, которые остаются центральными темами в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Читайте также: Франция может разместить ядерное оружие в Швеции — оценка экспертов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.