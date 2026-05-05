Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Пекине

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпин, которая запланирована на 14−15 мая в Пекине.

Об этом американский лидер сообщил в ходе выступления в Белом доме на мероприятии с участием представителей малого бизнеса. По его словам, переговоры с китайским руководством станут важным этапом двустороннего диалога.

Трамп также заявил, что США активно развивают технологии в сфере искусственного интеллекта и, по его оценке, опережают Китай в этом направлении.

Он охарактеризовал отношения между странами как соперничество, но отметил, что рассчитывает на конструктивный характер предстоящих контактов.

Визит в Китай станет одной из ключевых зарубежных поездок президента США в ближайшее время и пройдет на фоне продолжающейся конкуренции двух стран в экономике и технологиях.

В ходе переговоров стороны могут обсудить вопросы торговли, технологического сотрудничества и международной безопасности, которые остаются центральными темами в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше