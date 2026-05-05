В Вашингтоне произошла стрельба рядом с Белым домом

Белый дом США был временно закрыт из-за стрельбы в нескольких кварталах от здания — в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона.

Как сообщает Секретная служба США, на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню произошло столкновение между вооруженным человеком и полицейским. Агент Секретной службы открыл огонь, в результате чего подозреваемый был ранен. Среди сотрудников полиции и персонала Белого дома пострадавших нет.

Журналистов, находившихся на Северной лужайке, эвакуировали в зал для брифингов, сообщает The Washington Post. Кроме того, из-за стрельбы выступление президента США Дональда Трампа перед владельцами малого бизнеса в Восточном зале началось с задержкой в 45 минут.

Полиция Вашингтона совместно с федеральными агентами проводит расследование. Дороги в районе монумента Вашингтона закрыты.

