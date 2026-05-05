В России создали систему, удваивающую радиус боевой работы БПЛА

Как отметили в ЦБСТ, «Подхват» требует «командной игры» — участия в управлении двух пилотов. «Первый номер запускает дрон и выводит его на дистанцию, а второй перенимает “эстафетную палочку” уже на финишной прямой, вблизи ЛБС. Такая схема позволяет бить гораздо дальше и точнее. Система “Перехват” представляет собой одно из решений по увеличению дальности поражения противника с помощью камикадзе. В то же время ее реализация требует тактической слаженности подразделения и наличия системы поддержки принятия решений», — добавили в ЦБСТ.