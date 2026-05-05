В России создали систему, удваивающую радиус боевой работы БПЛА

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Компания «Лаборатория Гагаринг» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) встроила в модуль связи «Кузнечик» режим «Подхват», позволяющий удвоить радиус боевой работы дронов и наземных роботизированных платформ. Об этом ТАСС сообщили в ЦБСТ.
«Инжиниринговая компания “Лаборатория Гагаринг” интегрировала в модуль связи “Кузнечик” режим “Подхват”. Он позволяет удвоить радиус боевой работы дронов и наземных роботизированных платформ. При использовании системы “Подхват” расчет БПЛА получает возможность поразить цель в глубоком тылу или находящуюся “за сложным рельефом”. При этом весь контур управления цифровой и надежно защищен шифрованием. Как утверждает разработчик, противник не имеет технической возможности перехватить контроль над российскими беспилотными платформами», — заявили в организации.
Как отметили в ЦБСТ, «Подхват» требует «командной игры» — участия в управлении двух пилотов. «Первый номер запускает дрон и выводит его на дистанцию, а второй перенимает “эстафетную палочку” уже на финишной прямой, вблизи ЛБС. Такая схема позволяет бить гораздо дальше и точнее. Система “Перехват” представляет собой одно из решений по увеличению дальности поражения противника с помощью камикадзе. В то же время ее реализация требует тактической слаженности подразделения и наличия системы поддержки принятия решений», — добавили в ЦБСТ.
Система связи «Кузнечик» предназначена для управления FPV-дронами, дронами самолетного типа, а также наземными и водными платформами.