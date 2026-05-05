Постпред РФ Гатилов: появление ЯО у Финляндии создаст риски для России

Так он прокомментировал решение финского правительства внести в парламент соответствующую инициативу.
«Нахождение ядерного оружия на территории неядерных государств Европы, включая в перспективе Финляндию, безусловно, создает риски для национальной безопасности нашего государства», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».
Постпред обратил внимание на то, что Россия не раз призывала вывести из Европы такие вооружения, размещённые США, и ликвидировать инфраструктуру, которая используется для ЯО. Гатилов отметил, что опасность передачи атомной бомбы неядерным европейским государствам резко увеличилась.
В частности, на это влияет идея президента Франции Эмманюэля Макрона создать «ядерный зонтик» для всей Европы. Указанные планы французский лидер озвучил ещё в марте 2025 года. После этого Польша, ФРГ, Дания и Литва выразили готовность к обсуждению такой инициативы.
В апреле 2026 года Варшава собралась провести совместно с Парижем учения с применением истребителей Rafale, оснащённых ядерными боеголовками. Целью манёвров должна стать «отработка ударов по важным целям в районе Санкт-Петербурга». Гатилов отметил, что такими шагами русофобские власти Польши ищут предлог для усиления агрессивных действий в отношении РФ.
Постпред добавил, что российская сторона продолжает указывать на важность соблюдения «духа и буквы» Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве основы безопасности и стабильности в мире.
Напомним, в апреле официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ЯО являются конфронтацией «в концентрированном выражении». В марте представитель Кремля отмечал, что России придется принимать меры в случае размещения финской стороной ядерного оружия.