Постпред РФ Гатилов: появление ЯО у Финляндии создаст риски для России

Постпред России Геннадий Гатилов обратил внимание на то, что опасность передачи атомной бомбы неядерным европейским государствам резко увеличилась.

Источник: Аргументы и факты

Угрозу для безопасности России будут представлять возможные шаги Финляндии и других неядерных европейских стран по разрешению хранения на своей территории ядерного оружия (ЯО), заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Так он прокомментировал решение финского правительства внести в парламент соответствующую инициативу.

«Нахождение ядерного оружия на территории неядерных государств Европы, включая в перспективе Финляндию, безусловно, создает риски для национальной безопасности нашего государства», — сказал дипломат, которого цитируют «Известия».

Постпред обратил внимание на то, что Россия не раз призывала вывести из Европы такие вооружения, размещённые США, и ликвидировать инфраструктуру, которая используется для ЯО. Гатилов отметил, что опасность передачи атомной бомбы неядерным европейским государствам резко увеличилась.

В частности, на это влияет идея президента Франции Эмманюэля Макрона создать «ядерный зонтик» для всей Европы. Указанные планы французский лидер озвучил ещё в марте 2025 года. После этого Польша, ФРГ, Дания и Литва выразили готовность к обсуждению такой инициативы.

В апреле 2026 года Варшава собралась провести совместно с Парижем учения с применением истребителей Rafale, оснащённых ядерными боеголовками. Целью манёвров должна стать «отработка ударов по важным целям в районе Санкт-Петербурга». Гатилов отметил, что такими шагами русофобские власти Польши ищут предлог для усиления агрессивных действий в отношении РФ.

Постпред добавил, что российская сторона продолжает указывать на важность соблюдения «духа и буквы» Договора о нераспространении ядерного оружия в качестве основы безопасности и стабильности в мире.

Напомним, в апреле официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ЯО являются конфронтацией «в концентрированном выражении». В марте представитель Кремля отмечал, что России придется принимать меры в случае размещения финской стороной ядерного оружия.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше