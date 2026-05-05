Командир Кемер: ВС РФ перед штурмом опорных пунктов ВСУ ударили «Краснополем»

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Российские войска перед штурмом построенных по стандартам НАТО железобетонных укреплений, отработали по ним снарядами «Краснополь». Об этом рассказал ТАСС командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» с позывным Кемер.
«Перед заходом штурмовых групп шла обработка артиллерией. Использовали “Краснополь”, танки стреляли, 152-е, Д-30 [пушки], минометы. При помощи FPV скидывали грузы взрывоопасные», — сказал командир.
Он пояснил, что опорные пункты состояли из нескольких капсул, соединенных между собой коридорами. Помещения были выполнены из железобетона толщиной минимум 30 см. Герметичным помещение делали бронированные металлические двери толщиной не менее 15 сантиметров. По словам командира, удары артиллерии позволили частично разрушить эти укрепления и ослабить их защитную функцию.
Ранее ТАСС со ссылкой на командира штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» с позывным Кемер рассказал, что ВС РФ уничтожили девять железобетонных опорных пунктов ВСУ на окраине поселка Новопавловка Днепропетровской области. Укрепления были созданы по стандартам НАТО.
Новый управляемый 152-мм снаряд «Краснополь-М2» производства холдинга «Высокоточные системы» (входит в госкорпорацию Ростех) превосходит по точности западные корректируемые боеприпасы. Применение «Краснополей» увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход. А проходимость и подвижность «Мсты-С» позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить. Вместе с высокой автоматизацией это позволяет расчету выполнить боевую задачу за 2−3 минуты.
Применение этих управляемых боеприпасов позволяет превратить самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника. Снайперская работа «Краснополем» востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам.