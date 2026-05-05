Трамп: запасы иранского обогащенного урана, вероятно, уже нельзя использовать

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что запасы иранского обогащенного урана уже не представляют большой ценности и, вероятно, непригодны для использования.
«С точки зрения ценности он (обогащенный уран — прим. ТАСС) не особо интересен, вероятно, его нельзя использовать, возможно, они не могут до него добраться», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Salem News.
Вместе с тем он заявил, что США все равно хотят получить эти запасы обогащенного ядерного топлива.
Кроме того, американский лидер заявил, что Тегерану придется ввести ограничения на свою ракетную программу.