«Битва за Арктику»: посол РФ заявил о нагнетании Западом напряженности вокруг Шпицбергена

Страны Запада пытаются втянуть демилитаризованный архипелаг Шпицберген в противостояние вокруг Арктики. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.
«Попытки втянуть демилитаризованный Шпицберген в некую “битву за Арктику” предпринимаются не нами, а исключительно странами Запада», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Корчунов отметил, что Россия на протяжении столетий осваивала архипелаг, выступая за соблюдение международных договоренностей. По его словам, сохранение российского присутствия на Шпицбергене соответствует действующему правовому режиму.