Трамп заявил о потере территорий Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, сообщает Salem News Channel.
В интервью американский лидер отметил, что боевые действия продолжаются, а ситуация на фронте остается сложной для Киева.
Трамп также охарактеризовал президента Украины Владимир Зеленский, указав на его политические качества, и подчеркнул, что США заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.
По его словам, Украина продолжает вести боевые действия благодаря поставкам вооружений, которые поступают через страны НАТО.
Американский президент обозначил позицию Вашингтона, связав дальнейшее развитие ситуации с вопросами военной поддержки и дипломатического урегулирования.
Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в США о масштабах военной помощи Украине и возможных сценариях завершения конфликта.
