Булатов обвинил ЕС и Литву в осложнении жизни Калининградской области

В 2022 году Литва из-за санкций Европейского союза ограничила наземное сообщение с Калининградской областью. Для перевозки санкционных грузов по железной дороге были введены лимиты. В ответ на это было принято решение доставлять товары альтернативным путём — через Балтийское море с использованием судов и паромов.