«Мы продаём его (оружие. — Прим. Life.ru) НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы. — Прим. Life.ru) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — заявил хозяин Белого дома, комментируя продажу американских вооружений.
Ранее политический аналитик Алан Уотсон сделал заявление о дальнейших действиях РФ на Украине. По его мнению, Москва продолжит наступление на Одессу и другие крупные города, если Киев и Запад не признают новые территории российскими. Он напомнил, что в июне 2024 года российский лидер Владимир Путин обозначил условия для устойчивого мира: никаких временных перемирий, европейских «миротворцев», НАТО или неонацистов на Украине, признание ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона российскими территориями.
