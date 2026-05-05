Пленный из ВСУ назвал промыванием мозгов патриотические занятия в учебной части

БЕЛГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Стрелок 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Валябский, сдавшийся в плен ВС РФ на сумском направлении, в беседе с ТАСС назвал «промыванием мозгов» военно-патриотическую подготовку в украинской учебной части.
«С момента мобилизации до “учебки” и во время обучения у нас проходили такие мероприятия — военно-патриотическая подготовка. Лично я это называл промыванием мозгов», — сказал украинский пленный.
По словам Валябского, он и его сослуживцы пытались найти различные способы, чтобы не ходить на такие занятия, «лишь бы этой глупостью не заниматься».
Он также добавил, во время обучения инструкторы говорили мобилизованным о том, что российские войска отжимают земли у Украины. «Вы сюда пришли, вас научат, а вы вникайте, чтобы потом эти земли завоеванные смогли вернуть обратно», — рассказал Валябский.