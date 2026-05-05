Судно Maersk прошло через Ормузский пролив с помощью США, утверждают СМИ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, утверждает датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании.
По информации телеканала, во время начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале коммерческое судно находилось в Персидском заливе и не могло покинуть этот район из соображений безопасности. Теперь же, как пишет TV2, армия США связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива.
«Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих», — говорится в заявлении компании для телеканала.
Отмечается, что судно прошло через Ормузский пролив без проблем.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.