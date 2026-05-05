Суд заменил лишение свободы экс-главе Марий Эл принудительными работами

Суд заменил наказание экс-главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Суд в Рязанской области заменил наказание в виде лишения свободы за коррупцию бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову принудительными работами, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что прошение Маркелова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами было удовлетворено. В то же время, решение обжаловала прокуратура, в связи с чем оно не вступило в законную силу. Апелляционный суд рассмотрит представление прокурора в мае.

Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год, его задержали в апреле 2017 года. В феврале 2021 года Нижегородский районный суд приговорил Маркелова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей за взятки, превышение должностных полномочий и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признал.

В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства активы бывшего главы Марий Эл и аффилированных с ним лиц — всего 138 объектов, включая земельные участки.