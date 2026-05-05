Боевики ВСУ бросают наемников на позициях под Добропольем

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Украинские военнослужащие 12-й бригады специального назначения ВСУ сбегают с позиций под Добропольем в ДНР, бросая на них иностранных наемников, рассказал РИА Новости офицер радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки морской пехоты, позывной «Тигр».
Запись радиоперехвата испаноговорящего наемника оказалась в распоряжении РИА Новости.
«Во время дежурства выявили по радиоперехватам разговор между собой испаноговорящих иностранных наемников, где один жаловался на то, что украинский боец так и не зашел в траншею, где они укрывались от российских дронов», — рассказал «Тигр».
Разведчики также отметили, что в отдельных подразделениях ВСУ среди украинских граждан продолжаются отборы кандидатов на должности переводчиков с испанского языка.