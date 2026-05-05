Telegraph: лейбористы жалуются на токсичность и двуличность Стармера

Лейбористы жалуются на токсичность и двуличность британского премьера Кира Стармера.
Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на члена партии.
«Он по-настоящему токсичен. Есть глубоко укоренившееся отвращение к нему», — сказал анонимный собеседник СМИ.
The Telegraph отмечает: ожидается, что в ближайшие дни лидерство Стармера будет оспорено, поскольку его соратники в частном порядке уже признали, что он не сможет оставаться на посту в долгосрочной перспективе.
