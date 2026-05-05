США построят на авиабазе на Аляске симулятор для отработки боевых действий

Речь идет о проекте Joint Integrated Test and Training Center стоимостью около 355 миллионов долларов.
Как выяснило РИА Новости, строительство центра началось в 2025 году и должно завершиться в ноябре 2029-го. При этом военное ведомство запросило транш в размере 42 миллионов долларов на 2027 финансовый год.
Из изученных документов следует, что центр позволит отрабатывать сценарии столкновений в виртуальной среде с интеграцией реальных вылетов, а также имитировать сложные угрозы, использующие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств. Проект включает установку современных тренажеров и создание защищенных зон для работы с секретными данными.