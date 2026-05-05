Социологи рассказали, куда поступают выпускники православных школ

Данные исследования, добавили в лаборатории социологии ПСТГУ, были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного в сотрудничестве с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Русской православной церкви с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. В опросе приняли участие руководители 160 школ, что, по данным лаборатории, составляет 80% от всех российских православных школ. Директора опрашивались об образовательном выборе выпускников за последние 2 года. Расчёт, рассказали в вузе, производился за 2024 и 2025 годы.