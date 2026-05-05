Социологи рассказали, куда поступают выпускники православных школ

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Выпускники православных школ чаще всего поступают в вузы на технические, медицинские и гуманитарные специальности, рассказали РИА Новости в лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
«Инженерное дело, технология и технические науки — выбрали выпускники 75% школ. Здравоохранение и медицинские науки — 69%. Гуманитарные науки — 64%. Образование и педагогические науки — 59%. Математические и естественные науки — 52%», — говорится в результатах опроса директоров православных школ о том, куда поступили их выпускники, предоставленных в ПСТГУ РИА Новости.
На группы «искусство и культура» и «науки об обществе», согласно опросу, поступили выпускники в 36% школ. На военные специальности — в 23%. Меньше всего православных школ — 15%, — отметили сельскохозяйственные специальности.
Данные исследования, добавили в лаборатории социологии ПСТГУ, были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного в сотрудничестве с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Русской православной церкви с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. В опросе приняли участие руководители 160 школ, что, по данным лаборатории, составляет 80% от всех российских православных школ. Директора опрашивались об образовательном выборе выпускников за последние 2 года. Расчёт, рассказали в вузе, производился за 2024 и 2025 годы.