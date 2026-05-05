Иран обвинил США в причастности к пожару на нефтяной зоне в ОАЭ

Вокруг пожара на территории нефтепромышленного комплекса в эмирате Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах продолжается информационный обмен заявлениями между сторонами, сообщает телекомпания IRIB со ссылкой на военный источник из Ирана.
По данным иранской стороны, к возгоранию, произошедшему на нефтяной территории, якобы могут быть причастны США, которые, по утверждению источника, действовали в регионе в контексте ситуации вокруг Ормузского пролива.
При этом ранее поступала информация о том, что причиной пожара мог стать удар беспилотника, запущенного с иранской стороны. В настоящее время на объекте продолжаются работы по ликвидации возгорания.
Представитель иранского оборонного ведомства заявил, что у страны не было планов атаковать нефтяные объекты. Он также отверг обвинения в адрес Тегерана и возложил ответственность за инцидент на действия американских военных.
В заявлении утверждается, что произошедшее связано с операциями США, направленными на обеспечение движения судов в районе Ормузского пролива.
Ситуация вокруг инцидента остается предметом проверок и уточнения обстоятельств, а стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями на фоне напряженности в регионе.
Читайте также: Трамп заявил о потере территорий Украиной.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.