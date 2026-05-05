В Киришах Ленобласти зафиксировано возгорание в промзоне после атак БПЛА

В Киришах Ленинградской области зафиксировано возгорание в промзоне после атак украинских БПЛА на регион.
Об этом уведомил губернатор Александр Дрозденко.
«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты приступили к ликвидации возгорания», — написал он в Telegram.
За ночь над Ленобластью сбили 18 БПЛА ВСУ.
Тем временем в Пулково отменили ограничения — авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы.
