Трамп назвал Зеленского «хитрым человеком»

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel заявил, что Владимир Зеленский является «хитрым человеком».
Говоря об Украине, американский лидер высказал мнение, что Зеленский — «хитрый человек». Президент также заявил, что Киев по-прежнему ведет боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.
Трамп добавил, что Соединенные Штаты хотят мирного урегулирования украинского конфликта.
