Украинские боевики из 12-й бригады спецназначения сбегают с позиций под Добропольем, оставляя там иностранных наёмников.
Об этом РИА Новости сказал офицер радиоэлектронной разведки группировки морской пехоты с позывным Тигр.
По его словам, российские военные совершили радиоперехват — два испаноговорящих боевика общались между собой.
«Один (наёмник — RT.) жаловался на то, что украинский боец так и не зашёл в траншею, где они укрывались от российских дронов», — заявил Тигр.
Ранее группа радиоэлектронной борьбы армии России выследила и уничтожила отряд украинских диверсантов.