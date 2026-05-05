Трамп сообщил о перехвате танкеров и блокаде иранских портов

По его словам, речь идет о грузах, задержанных в Индийском океане в рамках действий, которые Вашингтон связывает с контролем за иранскими поставками.
Трамп также подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной на фоне морской блокады и попыток ограничить экспорт нефти из Ирана.
Ранее Пентагон сообщал о перехвате судна Majestic X, которое, по американской версии, перевозило иранскую нефть. Также в СМИ появлялись данные о задержании нескольких танкеров в рамках аналогичных операций.
В то же время представители Ирана заявляют, что экспорт нефти продолжается, несмотря на давление и ограничения, и объемы поставок, по их утверждению, остаются стабильными.
Переговорный процесс между сторонами после заявленного ранее прекращения огня остается без результата, при этом посредники продолжают попытки организовать новый раунд консультаций.
Вопрос морской блокады Ормузского пролива остается одним из ключевых факторов напряженности в регионе и напрямую влияет на переговорную повестку между США и Ираном.
