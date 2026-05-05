Большие проблемы у Макронов: в Ереване выяснились неприятные детали

Политолог, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал для aif.ru опубликованные кадры из Еревана, на которых президент Франции Эммануэль Макрон уходит от ответа на вопрос, почему он не взял с собой жену Брижит на саммит ЕС — Армения.
«Я передам ей. Большое спасибо, благодарю за тёплые слова, мне это очень приятно», — сказал Макрон, отреагировав на замечание журналиста о том, что в прошлый раз он приехал в Армению с супругой, а в этот раз — без неё.
Президент Франции также сообщил, что Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств, приносит извинения и много думает об Армении.
«Разделение Макрона и его жены в публичной плоскости — уже не случайность, а технология. Постоянные одиночные визиты в кризисные точки, включая Ереван, отсекают любую “семейную” картинку, которая могла бы смягчить образ или вызвать лишние вопросы о личной жизни, давно превратившейся во внутриполитический раздражитель. Это режим политической стерильности: никакой лишней эмоции, никакого повода для утечек, только холодный “президент Европы”, выполняющий роль проводника чужой повестки», — отметил Панкратов.
Эксперт обратил внимание, что в момент вопроса о жене Макрон на видео реагирует как человек, который живёт в постоянной обороне.
«Короткая формула “передам ей, спасибо”, механическая улыбка, мгновенный уход от сути — классическая техника ухода от неудобной темы, отточенная до автоматизма. Нет ни шутки, ни личной детали, ни человеческого продолжения — только вежливый заслон. Это психологический портрет политика, который боится собственного отражения не меньше, чем реакции электората: любая личная реплика кажется ему потенциальной миной, и потому вся спонтанность выжжена», — резюмировал Панкратов.
Напомним, в двадцатых числах апреля первая леди Франции Брижит Макрон шокировала общественность, в одиночку отправившись с государственным визитом в Марокко. Французский журнал Closer обратил внимание, что это был лишь её четвёртый зарубежный визит без главы государства почти за девять лет.
Ещё одна «особенность», на которую тогда обратили внимание журналисты: Брижит воспользовалась услугами авиаперевозчика Air France, а не президентским самолётом.
У президента Франции непростые отношения с женой. В минувшем году в интернете активно обсуждались слухи о том, что супруга главы государства применяет к нему физическое насилие. 15 января 2025 года Макрон выступил перед военными с поврежденным глазом, а 26 мая того же года на видео попала сцена, где его супруга наносит ему удар по лицу.