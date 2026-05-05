Американские чиновники полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки, написало издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на неназванного дипломата.
Собеседник журналистов представляет одну из стран, участвующих в инициативе Североатлантического альянса PURL по закупке вооружений для киевского режима.
«Когда я разговариваю с официальными лицами, они воспринимают Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и одного-двух дней без международной поддержки», — сказал дипломат.
Издание также приводит мнение европейских чиновников, которые считают, что США вряд ли откажутся от инициативы PURL, несмотря на то, что Вашингтон отвлёкся на конфликт с Ираном. Вместе с тем другие дипломаты опасаются, что противостояние на Ближнем Востоке способно отразиться на будущих поставках американского оружия, особенно на отгрузках зенитных комплексов Patriot.
Инициатива PURL действует с июля 2025 года. В рамках неё союзники Киева по НАТО закупают для Украины вооружения. Россия не раз подчёркивала, что снабжение ВСУ оружием и обучение украинских военных только затягивают боевые действия и не меняют ситуацию в зоне спецоперации.
Напомним, в начале марта газета The Telegraph написала, что ситуация на Ближнем Востоке поставила Киев в крайне уязвимое положение. По словам авторов статьи, Украина рискует тем, что Европа вслед за США может сократить военную поддержку.