Трое рабочих погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить поиски пропавших без вести и приложить все силы для спасения пострадавших в результате взрыва. Он потребовал организовать работу по ликвидации последствий, выяснить причину происшествия и привлечь виновных к строгой ответственности. Также глава государства распорядился усилить работу по выявлению и устранению рисков и скрытых опасностей в ключевых отраслях и сферах, сообщает агентство «Синьхуа».