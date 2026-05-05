Трое рабочих погибли при взрыве на заводе фейерверков в Китае

На заводе по производству пиротехники в китайской провинции Хунань 4 мая в 16:43 по местному времени (11:43 мск) произошел взрыв. Погибли трое рабочих. Пострадали 25 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ускорить поиски пропавших без вести и приложить все силы для спасения пострадавших в результате взрыва. Он потребовал организовать работу по ликвидации последствий, выяснить причину происшествия и привлечь виновных к строгой ответственности. Также глава государства распорядился усилить работу по выявлению и устранению рисков и скрытых опасностей в ключевых отраслях и сферах, сообщает агентство «Синьхуа».

Спасательные работы продолжаются. На место взрыва в Люян для руководства аварийно-спасательными работами направлена рабочая группа Министерства ЧС КНР.

