Трамп: находящийся в Иране обогащенный уран может быть непригодным

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что запасы обогащенного урана, находящиеся в Иране, могут не иметь значительной практической ценности.
По его оценке, этот материал, вероятно, уже не пригоден для использования или его извлечение может оказаться затруднительным.
Несмотря на это, американский лидер продолжает настаивать на передаче этих запасов Соединенным Штатам. Он считает, что данный вопрос остается важным с точки зрения контроля и безопасности, независимо от текущего состояния урана.
Ранее Иран через Пакистан предложил сделку США, в соответствии с которой необходимо открыть Ормузский пролив и отложить обсуждение ядерной программы.