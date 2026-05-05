ВСУ от действий группировки «Запад» за сутки потеряли пять бронемашин

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки потеряли 5 бронемашин, реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортер M113, а также 4 миномета и 130 беспилотников различного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, САУ “Гвоздика”, САУ “Акация”, гаубица М198 американского производства, артиллерийское орудие “Богдана-Б” и четыре миномета ВСУ», — сказал Бигма.
По словам главы пресс-центра группировки, силами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 79 тяжелых боевых квадрокоптеров и 3 барражирующих авиационных боеприпаса противника. Кроме того, были вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.