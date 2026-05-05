Названы профессии, где удалёнка остаётся приоритетным форматом работы

Удалённая работа в России сохраняется, но постепенно меняет свою роль на рынке труда. Если ранее она рассматривалась как универсальное решение, то сегодня всё чаще применяется как гибкий инструмент — в зависимости от задач и специфики профессии.
Об этом RT рассказала руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова.
Как объяснила эксперт, после периода активного роста удалённая работа в период пандемии перестала восприниматься как временное решение и закрепилась как один из полноценных форматов занятости.
Отмечается, что сегодня она используется наравне с офисной и гибридной моделью и становится частью более гибкой системы организации труда.
«Удалённая работа из новой нормы, какой она была в 2020 году, превращается в точечный инструмент мотивации и управления внутри компаний», — рассказала специалист.
Как пояснила Якубова, сегодня компании чаще сохраняют возможность полной удалённой работы для специалистов, чьи задачи легко оцифровать и контролировать по результату — в IT, клиентской поддержке, работе с маркетплейсами.
«Удалённый формат концентрируется в профессиях, где результат измерим и может быть оценён через понятные KPI, а выполнение задач не требует ручного труда и физического применения приборов и инструментов», — подчеркнула она.
В то же время сотрудники, чья деятельность требует постоянного взаимодействия с командой и участия в офлайн-процессах, всё чаще предпочитают гибридный формат, добавила аналитик.
По её словам, это касается, в частности, менеджеров проектов, продуктовых и операционных специалистов, HR.
Причина — более высокие требования к управлению, коммуникации и контролю, пояснила специалист.
Эксперт добавила, что гибрид и удалёнка остаются важным инструментом удержания сотрудников, однако растут требования к дисциплине, прозрачности результатов и технической надёжности.
«Удалённая работа сохраняется, но становится более управляемой. Компании переходят к более структурированной модели с чёткими правилами и требованиями к доступности сотрудников», — пояснила Якубова.
Она подчеркнула, что удалённый формат также продолжает расширять доступ к рынку труда, в частности для специалистов из регионов, родителей в декрете и людей с ограниченными возможностями.
Ранее россиянам объяснили, что грозит сотруднику за мат на работе.