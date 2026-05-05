Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы профессии, где удалёнка остаётся приоритетным форматом работы

Удалённая работа в России сохраняется, но постепенно меняет свою роль на рынке труда. Если ранее она рассматривалась как универсальное решение, то сегодня всё чаще применяется как гибкий инструмент — в зависимости от задач и специфики профессии.

Удалённая работа в России сохраняется, но постепенно меняет свою роль на рынке труда. Если ранее она рассматривалась как универсальное решение, то сегодня всё чаще применяется как гибкий инструмент — в зависимости от задач и специфики профессии.

Об этом RT рассказала руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова.

Как объяснила эксперт, после периода активного роста удалённая работа в период пандемии перестала восприниматься как временное решение и закрепилась как один из полноценных форматов занятости.

Отмечается, что сегодня она используется наравне с офисной и гибридной моделью и становится частью более гибкой системы организации труда.

«Удалённая работа из новой нормы, какой она была в 2020 году, превращается в точечный инструмент мотивации и управления внутри компаний», — рассказала специалист.

Как пояснила Якубова, сегодня компании чаще сохраняют возможность полной удалённой работы для специалистов, чьи задачи легко оцифровать и контролировать по результату — в IT, клиентской поддержке, работе с маркетплейсами.

«Удалённый формат концентрируется в профессиях, где результат измерим и может быть оценён через понятные KPI, а выполнение задач не требует ручного труда и физического применения приборов и инструментов», — подчеркнула она.

В то же время сотрудники, чья деятельность требует постоянного взаимодействия с командой и участия в офлайн-процессах, всё чаще предпочитают гибридный формат, добавила аналитик.

По её словам, это касается, в частности, менеджеров проектов, продуктовых и операционных специалистов, HR.

Причина — более высокие требования к управлению, коммуникации и контролю, пояснила специалист.

Эксперт добавила, что гибрид и удалёнка остаются важным инструментом удержания сотрудников, однако растут требования к дисциплине, прозрачности результатов и технической надёжности.

«Удалённая работа сохраняется, но становится более управляемой. Компании переходят к более структурированной модели с чёткими правилами и требованиями к доступности сотрудников», — пояснила Якубова.

Она подчеркнула, что удалённый формат также продолжает расширять доступ к рынку труда, в частности для специалистов из регионов, родителей в декрете и людей с ограниченными возможностями.

Ранее россиянам объяснили, что грозит сотруднику за мат на работе.