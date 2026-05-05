Telegraph: лейбористы дистанцируются от Стармера на фоне выборов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре внутренней критики со стороны собственной партии накануне местных выборов, сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, представители Лейбористской партии в регионах все чаще избегают публичных ассоциаций с главой правительства, считая его фактором, способным снизить электоральную поддержку.

В публикации отмечается, что выборы в органы местного самоуправления Великобритании пройдут 7 мая и охватят тысячи мандатов в десятках административных единиц страны.

Собеседники газеты утверждают, что партия рискует потерять значительное число мест в муниципальных советах, а также столкнуться с возможной утратой контроля над парламентом Уэльса.

Отдельно указывается, что участие Стармера в агитационной кампании было ограниченным по сравнению с другими политическими фигурами, активно работающими в округах.

Внутрипартийные источники характеризуют ситуацию как напряженную и связывают ее с падением доверия к премьеру среди части электората и местных партийных структур, а также с его «токсичностью».

Исход предстоящих выборов рассматривается как тест для Лейбористской партии и лично для Стармера, который может повлиять на расстановку политических сил в Великобритании в ближайший политический цикл.

