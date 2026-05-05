СМИ сообщили о проходе судна Maersk через Ормузский пролив

Контейнеровоз датской компании Maersk, следовавший под флагом США, преодолел Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Об этом 4 мая сообщил датский телеканал TV2 со ссылкой на заявление компании.

Источник: Reuters

«Судно Maersk благополучно прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных», — говорится в публикации.

По информации телеканала, коммерческое судно находилось в Персидском заливе с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. Перевозчик не мог вывести борт из этого района, так как не было гарантий безопасности.

Уточняется, что представители американской армии сами связались с Maersk и предложили обеспечить сопровождение контейнеровоза при проходе через Ормузский пролив.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее в этот день передавало, что США начнут поддержку проекта «Свобода» 4 мая с целью восстановления свободы судоходства для коммерческих судов через Ормузский пролив при участии 15 тыс. военных. Миссия, инициированная президентом США Дональдом Трампом, будет оказывать поддержку торговым судам, стремящимся беспрепятственно проходить через Ормузский пролив.

Трамп 3 мая заявил, что США помогут вывести корабли, заблокированные из-за блокады Ормузского пролива. Американский лидер также указал, что перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые стали жертвами обстоятельств. По его словам, этот жест станет важным проявлением доброй воли.

